Bodrum, bayram öncesi hareketlendi

TÜRKİYE'nin gözde turizm merkezlerinden Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Kurban Bayramı öncesi hareketlilik arttı. Bodrum Otelciler Derneği Genel Sekreteri Yiğit Girgin, "Otellerde şu an doluluk yüzde 80- 90 civarında. Üst segment otellerde doluluk yüzde 100'e ulaştı" dedi. TAV Milas-Bodrum Havalimanı Genel Müdürü İclal Kayaoğlu da bayram boyunca geliş-gidiş toplam 60 iç hat, 80 dış hat uçuş beklediklerini açıkladı.

Dünyanın en önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Bodrum'da, Kurban Bayramı öncesi hareketlilik arttı. Otellerde doluluk, yüzde 80-90'a ulaşırken, bu oranın bayrama kadar yüzde 100'e çıkması bekleniyor. Bayram tatili boyunca oluşabilecek yoğunluğa karşı tedbirlerin alındığını belirten Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, kentte gerekli hazırlıkların tamamladığını söyledi. Bayramda kentteki yükün arttığını vurgulayan Aras, "Bizim bayram sürelerinde yükümüz çok artıyor ancak gerekli önlemleri almaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar, burada güzel bir tatil yapsınlar. Güzel bir bayram geçirsinler ancak şunu görüyorum; Ramazan Bayramı'nda o kadar bir yoğunluk olmamıştı. Bu bayramda da artan fiyatlar nedeniyle tatil ulaşılması zor bir konu haline geldi. Yoğunluk bekliyoruz ancak eski bayramlar kadar yoğun olmayacağını düşünüyoruz" diye konuştu.

Yılın ilk 6 ayındaki yükselişin bayramla süreceğini dile getiren TAV Milas-Bodrum Havalimanı Genel Müdürü İclal Kayaoğlu da "Pandemi sonrası hızlı bir toparlanma görüyoruz. Sezona iyi bir başlangıç yaptık. Yılın ilk 6 ayında iç ve dış hatlarda gelen ve giden olmak üzere toplamda 1 milyon 395 bin yolcuya hizmet verdik ve 2019 yılının yüzde 85'ine ulaştık. Bir aksilik olmazsa yılın kalanında da benzer bir yoğunluk bekliyoruz. Okulların kapanması ile iç hat yolcu trafiğimize yüzde 30 civarında pozitif yönde bir etkisi oldu. Bayram trafiğimiz de aynı hızla devam edecek. Bayram süresi boyunca geliş-gidiş toplam 60 iç hat, 80 dış hat uçuşu bekliyoruz" dedi.