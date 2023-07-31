Bodrum Ali Kelle Ormanı'nda Yangın Kontrol Altına Alındı

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Bodrum Ali Kelle Ormanı'nda yerleşim yerlerine yakın bir noktada çıkan makilik yangınına 3 helikopter, 2 uçak, çok sayıda itfaiye ve arazöz ile müdahale edildi. Orman içerisinde yaklaşık 10 kaplumbağa vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Vatandaşlar kabuklarında yaralar oluşan kaplumbağaların üzerine su döktükten sonra güvenli bir alana bıraktı. Bazı vatandaşlar su hortumlarıyla, bazı vatandaşlar ise yangına damacanalar ile müdahale etti. Ekiplerin, yaklaşık 1 saat süren müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı.Yangında ilk belirlemelere göre yaklaşık 5 hektar alan zarar gördü. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlattı.

Fırat AKAY/BODRUM (Muğla), -