Bodrum açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen göçmenler kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 31 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yapılan operasyonda göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi. Ayrıca Fethiye ilçesi açıklarında rahatsızlanan bir çocuğun tıbbi tahliyesi de gerçekleştirildi.