Bodrum açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen 27 düzensiz göçmen kurtarıldı
Güncel Haberler
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 27 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucunda göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 27 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum ilçesi açıklarında düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.
Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildikleri belirlenen 27 göçmeni kurtararak karaya çıkardı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.