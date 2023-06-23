Üye Girişi
Haberler
Bodrum açıklarında Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına itilen 5 düzensiz göçmen kurtarıldı

Bodrum açıklarında Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına itilen 5 düzensiz göçmen kurtarıldı

Güncel Haberler

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 5 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarılan göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 5 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum ilçesi açıklarında düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildikleri belirlenen 5 göçmeni karaya çıkardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA / Sabri Kesen - Güncel

Yunanistan Bodrum Muğla Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title