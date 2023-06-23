Bodrum açıklarında Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına itilen 5 düzensiz göçmen kurtarıldı
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Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 5 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarılan göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 5 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum ilçesi açıklarında düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.
Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildikleri belirlenen 5 göçmeni karaya çıkardı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.