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Bodrum açıklarında Yunanistan unsurları tarafından geri itilen göçmenler kurtarıldı

Bodrum açıklarında Yunanistan unsurları tarafından geri itilen göçmenler kurtarıldı

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Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen can salındaki 4 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen can salındaki 4 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum ilçesi açıklarında düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildikleri belirlenen 4 göçmeni karaya çıkardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA / Ali Ballı - Güncel

Yunanistan Bodrum Muğla Güncel Haberler

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