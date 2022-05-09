Bodrum açıklarında yelkenli teknede 29 düzensiz göçmen yakalandı

BODRUM, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında yelkenli teknede yakalanan 29 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Bodrum açıklarında yelkenli teknede bir grup düzensiz göçmen olduğunun bildirilmesi üzerine bölgeye hareket etti.

Seyir halindeki yelkenli tekneyi durduran ekipler, 29 göçmeni yakaladı.

Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Teknede bulunan ve göçmen kaçakçısı olduğu belirlenen iki şüpheli gözaltına alındı.