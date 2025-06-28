Bodrum Açıklarında Sürüklenen Teknedeki İki Kişi Kurtarıldı

Bodrum Açıklarında Sürüklenen Teknedeki İki Kişi Kurtarıldı
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Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarındaki Karaincir Koyu önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen 7 metrelik tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı. Ekipler, tekneye yedekleyerek Bodrum Marina'ya yanaştırdı.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında sürüklenen teknedeki 2 kişi ekiplerce kurtarıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, içinde 2 kişinin bulunduğu 7 metre boyundaki teknenin Karaincir Koyu önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklendiği ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.

KIYEM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botuna yedeklenen tekne, Bodrum Marina'ya yanaştırıldı.

Teknedeki 2 kişi de kurtarıldı.

Kaynak: AA / Ali Ballı - Güncel
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