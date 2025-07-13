Bodrum Açıklarında Motoryat Yangını

Bodrum Açıklarında Motoryat Yangını
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Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında demirli bulunan 'Melinay' isimli motoryatta çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü ancak tekne kullanılamaz hale geldi.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında yangın çıkan motoryat kullanılamaz hale geldi.

Türkbükü önlerinde demirli "Melinay" isimli motoryatta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye, Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yoğun müdahalesiyle söndürülen yangında, motoryat kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel
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