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Bodrum açıklarında motoru denize düşen lastik bottaki 7 düzensiz göçmen kurtarıldı

Bodrum açıklarında motoru denize düşen lastik bottaki 7 düzensiz göçmen kurtarıldı

Güncel Haberler

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, motorunun denize düşmesi nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 7 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, motorunun denize düşmesi nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 7 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Bodrum açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botu yönlendirildi.

Ekipler, motoru denize düşen lastik bottaki 7 yabancı uyrukluyu bota alarak karaya çıkardı.

Kurtarılan düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Bodrum Muğla Güncel Haberler

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