Üye Girişi
Haberler

Bodrum Açıklarında Lastik Bot Battı: 14 Göçmen Kurtarıldı, 6 Kişi Aranıyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan lastik botun battığı, 14 düzensiz göçmenin kurtarıldığı, kayıp 6 kişinin de arandığı bildirildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan lastik botun battığı, 14 düzensiz göçmenin kurtarıldığı, kayıp 6 kişinin de arandığı bildirildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, gece saatlerinde Bodrum açıklarında bir grup düzensiz göçmenin bulundukları lastik botun motor arızası yapması nedeniyle yardım talebi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi.

Bölgeye giden ekip tarafından 14 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Kurtarılanlardan, 6 düzensiz göçmenin denize düştüğü bilgisinin alınması üzerine bölgeye Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına ait 2 insansız hava aracı, 1 Sahil Güvenlik helikopteri, 3 Sahil Güvenlik botu ve 2 Sahil Güvenlik Dalış Timi (DEGAK-06, DEGAK-07) daha sevk edildi.

Kayıp olduğu değerlendirilen kişilerin bulunması için bölgede arama kurtarma faaliyetlerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

Göçmen Bodrum Muğla Dünya Güncel Haberler

Bomba iddia! Üç parti birleşip başına da Abdullah Gül'ü geçirecek

Bomba iddia! Üç parti birleşip başına da Abdullah Gül'ü geçirecek

 Aziz Yıldırım'a büyük çalım! Ali Koç, Jose Mourinho ile anlaşma sağladı

Aziz Yıldırım'a büyük çalım! Ali Koç, Jose Mourinho ile anlaşma sağladı

 7 ilimiz diken üstünde! Bilim insanları endişeli, bu fay hattı kırılırsa 7.2 büyüklüğünde deprem olabilir

7 ilimiz diken üstünde! Bilim insanları endişeli, bu fay hattı kırılırsa 7.2 büyüklüğünde deprem olabilir

 Odasını cephaneliğe çeviren hakim Oktay Tabur sessizliğini bozdu: Benimle gurur duyulması lazım

Odasını cephaneliğe çeviren hakim Oktay Tabur sessizliğini bozdu: Benimle gurur duyulması lazım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title