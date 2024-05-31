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Bodrum Açıklarında Kaçak Göçmenlerden 2'si Hayatını Kaybetti

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Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 14 kaçak göçmen kurtarıldı. Denize düşen 6 kaçak göçmenden 2'sinin cansız bedenine ulaşıldı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesi açıklarında, motor arızası nedeniyle sürüklenen ve batma tehlikesi geçiren lastik bottaki 14 kaçak göçmen kurtarıldı. Denize düşüp kaybolan 6 kaçak göçmenden 2'sinin cansız bedenine ulaşıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Bodrum açıklarında saat 02.36'da içinde kaçak göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve batma tehlikesi geçirdiği ihbarını aldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik ekipleri, bottaki 14 kaçak göçmeni kurtardı. Göçmenlerin, 6 arkadaşının denize düştüğünü söylemesi üzerine bölgeye Deniz Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Komutanlıklarına ait 1'er İnsansız Hava Aracı (İHA), 3 helikopter, 3 bot ve 2 dalış timi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmada göçmenlerden 2'sinin cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp 4 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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