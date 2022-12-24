Bodrum açıklarında geri itilen 32 kaçak göçmen kurtarıldı Güncel Haberler MUĞLA'nın Bodrum ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 32 kaçak göçmeni Sahil Güvenlik ekibi kurtardı. MUĞLA'nın Bodrum ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 32 kaçak göçmeni Sahil Güvenlik ekibi kurtardı. Sahil Güvenlik Komutanlığı, 22 Aralık'ta farklı saat aralıklarında Bodrum açıklarında kaçak göçmenler olduğu bilgisini aldı. İhbarla bölgeye ulaşan ekipler, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 32 kaçak göçmen kurtardı; yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 23 kaçak göçmeni ise yakaladı. Kıyıya çıkarılan 55 kaçak göçmen, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Yunanistan Bodrum Güncel Haberler

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