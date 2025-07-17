Bodrum Açıklarında Düzensiz Göçmenler Kurtarıldı

Bodrum Açıklarında Düzensiz Göçmenler Kurtarıldı
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Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 20 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından kurtarıldı. Kurtarılan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında sürüklenen lastik bottaki 20 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum açıklarında, içinde düzensiz göçmenlerin olduğu karinalı lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.

Sahil güvenlik ekibi, bottaki 3'ü çocuk 20 düzensiz göçmeni kurtardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA / Ali Ballı - Güncel
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