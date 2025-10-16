Haberler

Bodrum Açıklarında Düzensiz Göçmen Operasyonu: 24 Yakalandı, 19 Kurtarıldı

Bodrum Açıklarında Düzensiz Göçmen Operasyonu: 24 Yakalandı, 19 Kurtarıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında gerçekleştirilen operasyonda, 24 düzensiz göçmen yakalanırken, 19 kişi kurtarıldı. Sahil Güvenlik ekipleri, motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik botu durdurdu.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 24 düzensiz göçmen yakalandı, 19 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum açıklarında görevli Sahil Güvenlik Mobil Kıyı Gözetleme Aracı (DENİZ-05) tarafından fiber karinalı lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.

Bölgeye görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-110) tarafından hareket halindeki fiber karinalı lastik bot durduruldu. Botta, 7'si çocuk 24 düzensiz göçmen yakalandı.

Ayrıca ilçe açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-74) ve Sahil Güvenlik Botları (KB-110, KB-88) görevlendirildi.

Fiber karinalı lastik bottaki 8'i çocuk 19 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA / Ali Ballı - Güncel
Trump: Şu an Çin ile ticaret savaşındayız

Trump'tan piyasaları allak bullak edecek çıkış: Şu anda savaştayız
Pakistan, Afganistan'ın en kritik binasını vurdu

Komşu ülkenin en kritik binasını bu hale getirdiler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
9 yaşındaki çocuk merdivenden düşerek hayatını kaybetti

Sokaktaki kahreden kaza, küçük çocuğu hayattan kopardı
Çekya'da Ivan Hasek dönemi sona erdi! Fatih Terim sesleri yükseliyor

Beklenen ayrılık gerçekleşti! Göreve Fatih Terim'i getiriyorlar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.