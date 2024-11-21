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Bodrum Açıklarında Düzensiz Göçmen Operasyonu: 19 Yakalandı

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Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında arızalanan bir lastik botta, aralarında çocukların da bulunduğu 19 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında arızalanan lastik botta, aralarında çocukların da bulunduğu 19 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında, içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye sahil güvenlik botu görevlendirildi.

Ekipler tarafından lastik bot içerisindeki 7'si çocuk 19 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen zanlı yakalandı.

Şüpheli, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınırken, yabancı uyruklular işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA / Ali Ballı - Güncel
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