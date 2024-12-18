Bodrum Açıklarında Düzensiz Göçmen Kurtarıldı
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında lastik botla sürüklenen 21 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı. Ekiplerin müdahalesi sonucunda çocukların da bulunduğu göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 21 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu görevlendirildi.
Ekipler tarafından lastik bottaki 13'ü çocuk 21 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.