Üye Girişi
Haberler
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Tarihimizde bir ilk hayırlı uğurlu olsun
'Tarihimizde bir ilk' diyerek duyurdu! Türkiye'den tarihi imza
Özgür Özel'in Esad çıkışları CHP'nin oylarını eritti
Özgür Özel'in Esad çıkışları oyları eritti! İşte son anketten çıkan sonuç
Ünlü iş insanı Bebek'teki yalısında ölü bulundu
Ünlü iş insanının şüpheli ölümü
ABD'li milyarder Elon Musk açık açık tehdit etti: Onları bitiririm
ABD'li milyarder Elon Musk açık açık tehdit etti: Onları bitiririm

Bodrum Açıklarında Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Bodrum Açıklarında Düzensiz Göçmen Kurtarıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında lastik botla sürüklenen 21 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı. Ekiplerin müdahalesi sonucunda çocukların da bulunduğu göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 21 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu görevlendirildi.

Ekipler tarafından lastik bottaki 13'ü çocuk 21 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA / Ali Ballı - Güncel
img

Ülke 7.3'lük depremle sarsıldı, sokaklar cansız bedenlerle doldu
img

Beştepe'de kritik zirve! Telefon yetmedi soluğu Ankara'da aldı
img

Asgari Ücret Komisyonu'nu tiye aldığı video olay oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
DEM Partili Doğan MHP'li Celal Adan'dan izin alarak TBMM'yi Kürtçe selamladı
DEM Partili Doğan TBMM'yi Kürtçe selamladı
Hüseyin Yücel, canlı yayında Beşiktaş'ın yaptığı transferi açıkladı
Fiyatı da belli! Yaptığı transferi canlı yayında açıkladı
Sözde hocanın kadınları hedef aldığı videoya tepki yağıyor
Kadınları hedef alırken kullandığı dilin iğrençliğine bakar mısınız
Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı övmesine Özgür Özel'den ilk yorum
Trump'ın Erdoğan'ı övmesi sonrası olay sözler: Utandım
Sibel Can'dan vefat eden dostunun ailesine 8 milyon TL'lik yardım
Sibel Can'dan ünlü ismin ailesine 8 milyon TL'lik yardım
Esad'ın Rusya'ya kaçışı sonrası viral olan video: Bu kadını bulun
Esad'ın kaçışı sonrası viral olan video: Bu kadını bulun

Son Dakika Haberleri

İstanbul elektrik kesintisi! 18 Aralık Başakşehir, Üsküdar, Kağıthane elektrik kesintisi ne zaman gelecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 18 Aralık Buca, Bornova, Konak elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana elektrik kesintisi! 18 Aralık Seyhan, Çukurova, Ceyhan elektrik kesintisi ne zaman biter? 18 Aralık Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Meram, Akşehir elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Antalya elektrik kesintisi! 18 Aralık Kepez, Alanya, Konyaaltı elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Manisa elektrik kesintisi! 18 Aralık Yunusemre, Turgutlu, Salihli elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Ankara elektrik kesintisi! 18 Aralık Çankaya, Yenimahalle, Etimesgut elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Bursa elektrik kesintisi! 18 Aralık Osmangazi, Nilüfer, Gemlik elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 18 Aralık Şahinbey, Nizip, Nurdağı elektrik kesintisi listesi Asgari ücret bu hafta açıklanır mı, ne zaman belli olur? İbrahim Umur Akal neden öldü?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.