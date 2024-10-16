Bodrum Açıklarında Düzensiz Göçmen Kurtarıldı
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında yüzerek Yunanistan'a geçmeye çalışan bir düzensiz göçmen, bitkin düşerek yardım talep etti. Sahil Güvenlik ekipleri olay yerine sevk edilerek göçmeni kurtardı.
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında yüzerek yurt dışına geçmeye çalışan düzensiz göçmen kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum açıklarında yüzerek Yunanistan'a geçmeye çalışan ve bitkin düşerek yardım talebinde bulunan düzensiz göçmen olduğunun bildirilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri görevlendirdi.
Ekiplerce kurtarılan düzensiz göçmen işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.