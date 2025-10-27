Bodrum Açıklarında Botun Batması: 17 Gözaltı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında lastik botun batması sonucu 16 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 1 kişinin ölmesiyle ilgili 17 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Ekiplerce yürütülen çalışmada, olayla bağlantısı olduğu tespit edilen 17 şüpheli Muğla merkezli 4 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonla yakalandı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Bodrum Adliyesi'ne sevk edildi.

Ada Burnu mevkisinde 24 Ekim'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik bot batmış, bölgeye sevk edilen sahil güvenlik ekipleri denizde boğulma tehlikesi geçiren 2 düzensiz göçmeni kurtarmıştı. Bölgede yapılan arama kurtarma çalışmalarında 16 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen kişinin cenazesine ulaşılmıştı.