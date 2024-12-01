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Bodrum Açıklarında Balıkçı Teknesinde Rahatsızlanan Kişi Tahliye Edildi

Bodrum Açıklarında Balıkçı Teknesinde Rahatsızlanan Kişi Tahliye Edildi
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Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında balıkçı teknesinde rahatsızlanan bir kişi, sahil güvenlik ekipleri tarafından tahliye edilerek hastaneye kaldırıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında balıkçı teknesinde rahatsızlanan kişi, sahil güvenlik ekiplerince tahliye edildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, İkiz Adalar açıklarında balıkçı teknesinde bir kişinin rahatsızlandığı ihbarı üzerine bölgeye ekip sevk edildi.

Sahil güvenlik ekibince tıbbi tahliyesi gerçekleştirilen kişi, hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel
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