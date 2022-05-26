Bodrum açıklarında arızalanan yat, kıyı emniyeti ekiplerince marinaya çekildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bodrum açıklarında arızalanan yat, kıyı emniyeti ekiplerince marinaya çekildi

AA - Ali Ballı - Güncel
 - Güncelleme:
Bodrum açıklarında arızalanan yat, kıyı emniyeti ekiplerince marinaya çekildi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde makine arızası yapan özel yat, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekiplerince kıyıya yanaştırıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde makine arızası yapan özel yat, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekiplerince kıyıya yanaştırıldı.

Yalıçiftlik açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenmeye başlayan yattan alınan yardım talebi üzerine bölgeye KEGM'in KIYEM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu sevk edildi.

Yat yedeklenerek güvenli şekilde Bodrum Marina'ya çekildi.

AA / Ali Ballı - Güncel

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Bodrum, Muğla, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title