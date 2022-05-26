Bodrum açıklarında arızalanan yat, kıyı emniyeti ekiplerince marinaya çekildi - Haberler

Bodrum açıklarında arızalanan yat, kıyı emniyeti ekiplerince marinaya çekildi
Muğla'nın Bodrum ilçesinde makine arızası yapan özel yat, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekiplerince kıyıya yanaştırıldı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde makine arızası yapan özel yat, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekiplerince kıyıya yanaştırıldı.
Yalıçiftlik açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenmeye başlayan yattan alınan yardım talebi üzerine bölgeye KEGM'in KIYEM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu sevk edildi.
Yat yedeklenerek güvenli şekilde Bodrum Marina'ya çekildi.
AA / Ali Ballı - Güncel