Bodrum açıklarında arızalanan tekne kurtarıldı Bodrum ilçesi açıklarında arızalanan tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün botuyla kıyıya çekildi. Bodrum ilçesi açıklarında arızalanan tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün botuyla kıyıya çekildi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Tavşan Burnu mevkisinde makine arızası yapan tekne, KIYEM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botunca yedeklenerek Bodrum'a emniyetle yanaştırıldı. AA / Ali Rıza Akkır - Güncel Bodrum Güncel Haberler

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