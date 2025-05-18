Bodrum Açıklarında 95 Düzensiz Göçmen ve 2 Kaçakçı Yakalandı

Bodrum Açıklarında 95 Düzensiz Göçmen ve 2 Kaçakçı Yakalandı
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Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında sahil güvenlik, yelkenli bir teknede 95 düzensiz göçmeni ve 2 göçmen kaçakçısını yakaladı. Şüpheliler gözaltına alınarak işlemlere başlandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında yelkenli teknede 95 düzensiz göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı şüpheli yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında sahil güvenlik botu tarafından içinde düzensiz göçmenlerin olduğu değerlendirilen yelkenli tekne durduruldu.

Ekipler tarafından İtalya rotası üzerinde durdurulan yelkenli teknede 95 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 2 şüpheli yakalandı. Şüpheliler, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA / Sabri Kesen - Güncel
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