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Bodrum Açıklarında 93 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Bodrum Açıklarında 93 Düzensiz Göçmen Yakalandı
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Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında durdurulan yelkenli teknede aralarında çocukların da bulunduğu 93 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 93 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.

Sahil güvenlik ekipleri, durdurdukları yelkenli bir teknede aralarında çocukların da olduğu 93 düzensiz göçmeni yakaladı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 3 şüpheli, gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Kaynak: AA / Ali Ballı - Güncel

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