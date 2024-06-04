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Bodrum açıklarında 9 düzensiz göçmen yakalandı

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Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Botu tarafından durdurulan lastik botta 9 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 9 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareket halindeki fiber karinalı lastik bot durduruldu.

Lastik bottaki 9 düzensiz göçmen ekiplerce yakalandı.

Göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Göçmen Bodrum Muğla Dünya Güncel Haberler

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