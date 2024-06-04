Bodrum açıklarında 9 düzensiz göçmen yakalandı
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Botu tarafından durdurulan lastik botta 9 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 9 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareket halindeki fiber karinalı lastik bot durduruldu.
Lastik bottaki 9 düzensiz göçmen ekiplerce yakalandı.
Göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.