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Yunanlar denizin ortasına bıraktı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Yunanlar denizin ortasına bıraktı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 2 can salı ve 1 lastik bot içerisindeki toplam 83 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 2 can salı ve 1 lastik bot içerisindeki toplam 83 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Bodrum açıklarında can salları ve lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botları sevk edildi. Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itildiği belirlenen 2 can salı ve 1 lastik bot içerisindeki toplam 83 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

(Hamdi Yörür - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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