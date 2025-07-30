Bodrum Açıklarında 72 Düzensiz Göçmen Yakalandı

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Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında gerçekleştirilen operasyonda, 33'ü çocuk 72 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 72 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesindeki açıklamaya göre, ilçe açıklarında motoryatta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botları görevlendirildi.

Ekipler tarafından durdurulan hareketli motoryatta 33'ü çocuk 72 düzensiz göçmen yakandı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA / Ali Ballı - Güncel
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