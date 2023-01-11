Bodrum açıklarında 7 düzensiz göçmen yakalandı
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Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 7 düzensiz göçmen yakalandı.
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 7 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum ilçesi açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisi üzerine, bölgeye Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-313) yönlendirildi.
Durdurulan lastik bottaki 7 düzensiz göçmen, gemiye alınarak karaya çıkarıldı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.
Kaynak: AA / Güncel