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Bodrum açıklarında 7 düzensiz göçmen yakalandı

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Bodrum açıklarında 7 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 7 düzensiz göçmen yakalandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 7 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum ilçesi açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisi üzerine, bölgeye Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-313) yönlendirildi.

Durdurulan lastik bottaki 7 düzensiz göçmen, gemiye alınarak karaya çıkarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

Bodrum Muğla Güncel Haberler

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