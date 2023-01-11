Bodrum açıklarında 7 düzensiz göçmen yakalandı Güncel Haberler Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 7 düzensiz göçmen yakalandı. Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 7 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum ilçesi açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisi üzerine, bölgeye Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-313) yönlendirildi. Durdurulan lastik bottaki 7 düzensiz göçmen, gemiye alınarak karaya çıkarıldı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü. Kaynak: AA / Güncel Bodrum Muğla Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Bodrum açıklarında 7 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.