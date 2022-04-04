Bodrum açıklarında 7 düzensiz göçmen kurtarıldı - Haberler

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Bodrum açıklarında 7 düzensiz göçmen kurtarıldı

AA - Ali Ballı - Güncel
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Bodrum açıklarında 7 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, 7 düzensiz göçmen kurtarıldı.

BODRUM, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, 7 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Bodrum açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu, göçmenlerden üçünün olumsuz hava şartlarında panikleyerek denize atladığı bilgisinin alınması üzerine bölgeye hareket etti.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 7 düzensiz göçmenden 3'ü denizde, 4'ü ise Kargı Adası mevkisinde sahilde tespit edilerek kurtarıldı.

Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, sağlık kontrolü ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

AA / Ali Ballı - Güncel

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Bodrum, Muğla, Güncel, Haberler

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