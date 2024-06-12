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Bodrum açıklarında 68 düzensiz göçmen yakalandı, 20 göçmen kurtarıldı

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Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 68 düzensiz göçmen yakalandı, 20 göçmen ise kurtarıldı. Yakalanan göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 68 düzensiz göçmen yakalandı, 20 göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum açıklarında farklı zamanlarda iki ayrı lastik botta bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botu yönlendirildi.

Ekiplerce, hareket halindeyken durdurulan lastik botlardaki 29'u çocuk 68 düzensiz göçmen yakalandı.

Bodrum açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine de bölgeye Sahil Güvenlik gemisi ve botu görevlendirildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen can salındaki 9'u çocuk 20 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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