Bodrum açıklarında 65 düzensiz göçmen kurtarıldı Güncel Haberler Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 65 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekibince kurtarıldı. Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 65 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekibince kurtarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Bodrum açıklarında farklı zamanlarda lastik bot ve can sallarında bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botu yönlendirildi. Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen iki ayrı can salı ve lastik bottaki 65 düzensiz göçmeni sahil güvenlik botuna alarak karaya çıkardı. Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi. Kaynak: AA / Güncel Bodrum Muğla Güncel Haberler

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