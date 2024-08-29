Üye Girişi
Haberler

Bodrum açıklarında 59 düzensiz göçmen yakalandı, 25 göçmen kurtarıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından bir grup düzensiz göçmen yakalandı ve göçmen kaçakçılığı şüphesiyle 3 kişi gözaltına alındı. Ayrıca Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot ve can salında ise 25 düzensiz göçmen kurtarıldı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 59 düzensiz göçmen yakalandı, 25 göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında yelkenli tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye sahil güvenlik botları görevlendirildi.

Ekipler tarafından, İtalya rotası üzerinde tespit edilen teknede 19'u çocuk 59 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmen kaçakçılığı yaptıkları şüphesiyle 3 kişi gözaltına alındı.

Sahil Güvenlik ekiplerince, ayrıca Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot ve can salında ise 3'ü çocuk 25 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Yunanistan Göçmen Bodrum Dünya Dünya Güncel Haberler

Merkez Bankası'ndan Türk lirası mevduatı destekleyici ilave adımlar

Merkez Bankası'ndan Türk lirası mevduatı destekleyici ilave adımlar

 Irak'ta Türk SİHA'sı düşürüldü, Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi

Irak'ta Türk SİHA'sı düşürüldü, Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi

 Kayıp Narin Güran'la ilgili haberlere yayın yasağı getirildi

Kayıp Narin Güran'la ilgili haberlere yayın yasağı getirildi
İzmir'de eşini yaralayıp yanındaki arkadaşını öldüren kişi intihar etti

İzmir'de eşini yaralayıp yanındaki arkadaşını öldüren kişi intihar etti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Las Palmas Real Madrid ARDA GÜLER neden yok, kadroda yok mu, sakat mı? Emeklilik sistemi değişiyor mu? Yeni emeklilik sistemi nasıl olacak? Twitter çöktü mü, kapandı mı? X çöktü mü, neden açılmıyor? Beşiktaş Lugano maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Beşiktaş Lugano geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Las Palmas Real Madrid maçı hangi kanalda? Real Madrid maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Vatan Caddesi 30 ağustos kutlamaları saat kaçta 2024? Las Palmas Real Madrid maçı CANLI izle! (HD) Real Madrid maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? 30 Ağustos marketler açık mı, kapalı mı BİM, A101, ŞOK 30 Ağustos Cuma çalışma saatleri? Trabzonspor elendi mi, turu geçti mi? UEFA Avrupa Konferans Ligi Trabzonspor Avrupa'dan elendi mi? 30 Ağustos kütüphaneler açık mı, kapalı mı? Beşiktaş Lugano maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Beşiktaş Lugano golleri kim attı, canlı maç anlatımı!
title