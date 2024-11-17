Üye Girişi
Haberler

Bodrum Açıklarında 57 Düzensiz Göçmen ve 2 Kaçakçı Yakalandı

Bodrum Açıklarında 57 Düzensiz Göçmen ve 2 Kaçakçı Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında yelkenli teknede, çocukların da bulunduğu 57 düzensiz göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı şüpheli yakalandı. Göçmenler işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında yelkenli teknede çocukların da bulunduğu 57 düzensiz göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı şüpheli yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında yelkenli teknede içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botu görevlendirildi.

Ekipler tarafından İtalya rotası üzerinde durdurulan yelkenli teknede 30'u çocuk 57 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 2 şüpheli yakalandı. Şüpheliler, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel
İstifası an meselesi olan Cemal Enginyurt CHP'ye geçebilir

İşte istifası an meselesi olan Cemal Enginyurt'un yeni partisi

 İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un Azerbaycan ziyaretine Türkiye izin vermemiş

İsrail Cumhurbaşkanı'nın Azerbaycan ziyaretine Türkiye'den izin çıkmamış

 Alkollü içecekler sektörü radara girdi! Onlarca firmaya vergi cezası yolda

Bir sektör daha radara girdi! Onlarca firmaya vergi cezası yolda
Ziraat Bankası'ndan CHP'li vekilin 1 milyar TL'lik logo değişimi iddiasına yanıt

"1 milyar liraya tek bir logo" iddiasına bankadan yanıt var
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

İsrail Belçika maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) İsrail Belçika geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? İtalya Fransa maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) İtalya Fransa geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? İtalya Fransa CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Uluslar Ligi 17 Kasım İtalya Fransa maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? İsrail Belçika CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Uluslar Ligi 17 Kasım İsrail Belçika maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? MasterChef kim elendi? 17 Kasım Pazar MasterChef'te bu akşam kim elendi? Uzak Şehir oyuncuları kimdir? Serdar Tunagür kimdir? Terörist Serdar Tunagür yakalandı mı? Nihat Zeybekci Atatürk sözleri ne, Atatürk' ne dedi (AK Parti)? Teşkilat 121. bölüm fragmanı yayınladı mı? Teşkilat 120. bölüm tek parça full HD izle! Teşkilat CANLI izle! TRT 120. bölüm Teşkilat yeni bölüm full HD canlı yayın izle! Teşkilat yeni fragmanı yayınlandı mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.