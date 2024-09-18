Üye Girişi
Haberler

Bodrum Açıklarında 51 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 36 düzensiz göçmen ile motor arızası nedeniyle sürüklenen bir teknedeki 15 düzensiz göçmeni kurtardı.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 51 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum açıklarında farklı zamanlarda lastik bot ile fiber teknede düzensiz göçmenler olduğu ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 19'u çocuk 36 düzensiz göçmen ile motor arızası nedeniyle sürüklenen fiber teknedeki 15 düzensiz göçmeni kurtardı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA / Ali Ballı - Güncel

Sahil Güvenlik Sahil Güvenlik İnsan Hakları Denizcilik Yunanistan Göçmenler Politika Güvenlik 3-sayfa Güncel Göçmen Bodrum Hukuk

ABD Merkez Bankası'ndan tarihi karar! 54 ay sonra faizi indirdi

FED'den yıllar sonra tarihi faiz kararı

 İsrail tek kurşun atmadan Lübnan'ı kan gölüne çevirdi! İkinci siber saldırıda bilanço ağırlaşıyor

İkinci siber saldırıda ölü sayısı yükseliyor

 İsrail Savunma Bakanı duyurdu: Savaşta yeni aşama başladı

İsrail Savunma Bakanı duyurdu: Savaşta yeni aşama başladı
Herkes yapılacak açıklamayı bekliyor! İsrail'in ikinci siber saldırısında korkutan 'Türkiye' detayı

İsrail'in ikinci siber saldırısında korkutan "Türkiye" detayı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MasterChef Fırın Makarna tarifi! En güzel Fırın Makarna tarifi! Fırın Makarna tarifi nasıl yapılır? Fırın Makarna için malzemeler! MasterChef Tortelli Di Patate tarifi! En güzel Tortelli Di Patate tarifi! Tortelli Di Patate tarifi nasıl yapılır? Tortelli Di Patate için malzemeler! MasterChef Makarna Salatası tarifi! En güzel Makarna Salatası tarifi! Makarna Salatası tarifi nasıl yapılır? Makarna Salatası için malzemeler! Sandık Kokusu 28. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sandık Kokusu 28. bölüm fragman izleme linki var mı? Tarihçi ne demek? Kime tarihçi denir? Pınar Deniz hamile mi? Pınar Deniz kaç aylık hamile? TRT 1 canlı maç izle! CLUB BRUGGE-DORTMUND CANLI izle! TRT HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki Bologna hangi ülkenin takımı, hangi ligde oynuyor? PSG Girona maçı CANLI izle! (FULL HD) PSG Girona Şampiyonlar Ligi maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Shakhtar Donetsk hangi ülkenin takımı, hangi ligde oynuyor? PSG maçı hangi kanalda? PSG Girona maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });