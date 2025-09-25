Bodrum Açıklarında 5 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye çalışan 5 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Ekipleri tarafından yakalandı ve İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla yüzerek yurt dışına geçmeye çalışan 5 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Bodrum açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu (KB-71) tarafından 5 düzensiz göçmenin yüzerek Yunanistan'a geçmeye çalıştığı tespit edildi.
Ekipler, denizdeki 5 düzensiz göçmeni bota aldı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.