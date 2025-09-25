Haberler

Bodrum Açıklarında 5 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye çalışan 5 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Ekipleri tarafından yakalandı ve İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla yüzerek yurt dışına geçmeye çalışan 5 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Bodrum açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu (KB-71) tarafından 5 düzensiz göçmenin yüzerek Yunanistan'a geçmeye çalıştığı tespit edildi.

Ekipler, denizdeki 5 düzensiz göçmeni bota aldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA / Ali Ballı - Güncel
Erdoğan 6 yıl sonra Beyaz Saray'da! Trump kapıda bizzat karşıladı

Erdoğan 6 yıl sonra Beyaz Saray'da! Trump kapıda bizzat karşıladı
Bu resmen gasp! Taksicinin turistten aldığı paraya bakın

Taksicinin turistten aldığı paraya bakın! Oğlanın düğünü bile çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dev bankadan 2026 için çılgın tahmin: Altını olan yaşadı

Dev bankadan 2026 için çılgın tahmin: Altını olan yaşadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.