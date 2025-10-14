Haberler

Bodrum Açıklarında 43 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Bodrum Açıklarında 43 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik tarafından düzenlenen operasyonda 9'u çocuk toplam 43 düzensiz göçmen yakalandı. Ekipler, kaçakçılıkta bulunan bir şüpheliyi de gözaltına aldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 43 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum'da görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-16) tarafından lastik bot içinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botları yönlendirildi.

Ekipler, durdurdukları fiber karinalı lastik bottaki 9'u çocuk 43 düzensiz göçmen ile bir göçmen kaçakçılığı şüphelisini yakaladı.

Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Gözaltına alınan zanlı ise işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecek.

Kaynak: AA / Ali Ballı - Güncel
500
