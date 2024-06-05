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Bodrum açıklarında 41 düzensiz göçmen yakalandı

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Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından hareketli lastik bot içerisinde bulunan 41 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 41 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında görevli Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-302) ve Sahil Güvenlik Botu (KB-112) tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durduruldu.

Lastik bottaki 7'si çocuk 41 düzensiz göçmen ekiplerce yakalandı.

Göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Göçmen Bodrum Muğla Dünya Güncel Haberler

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