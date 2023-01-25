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Bodrum açıklarında 40 kaçak göçmen yakalandı

Güncel Haberler

Bodrum açıklarında 40 kaçak göçmen yakalandı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 40 göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 40 göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 23 Ocak'ta farklı saat aralıklarında Bodrum açıklarında kaçak göçmenler olduğu bilgisini aldı. Bölgeye ulaşan ekipler, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 40 göçmeni yakaladı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Sahil Güvenlik Komutanlığı Bodrum Güncel Haberler

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