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Bodrum Açıklarında 36 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Bodrum Açıklarında 36 Düzensiz Göçmen Yakalandı
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Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında lastik bottaki 36 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan göçmenler arasında 19 çocuk bulunuyor ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında lastik bottaki 36 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, devriyedeki ekipler, lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğunu tespit etti.

Sahil Güvenlik ekibince durdurulan lastik botta, 19'u çocuk 36 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA / Sabri Kesen - Güncel

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