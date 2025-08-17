Bodrum açıklarında 35 düzensiz göçmen kurtarıldı

Bodrum açıklarında 35 düzensiz göçmen kurtarıldı
Güncelleme:
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik, Yunanistan tarafından geri itilen 2 can salındaki 35 düzensiz göçmeni kurtardı. Kurtarılan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesindeki açıklamaya göre, ilçe açıklarında can sallarında bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik gemisi ve Sahil Güvenlik botu görevlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 2 can salındaki 35 düzensiz göçmeni kurtardı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel
