Bodrum açıklarında 31 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 31 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında görevli Sahil Güvenlik botları tarafından hareket halindeki bir lastik bot durduruldu.

Ekipler, lastik botta aralarında çocukların da bulunduğu 31 düzensiz göçmeni yakaladı.

Göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.