Bodrum açıklarında 31 düzensiz göçmen yakalandı
Bodrum ilçesi açıklarında lastik botta 31 düzensiz göçmen yakalandı.
BODRUM, MUĞLA (AA) - Bodrum ilçesi açıklarında lastik botta 31 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından, Bodrum açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespiti üzerine bölgeye ekip sevk edildi.
Üzerinde 31 düzensiz göçmenin bulunan hareket halindeki lastik bot, sahil güvenlik ekiplerince durduruldu.
Lastik bottan alınarak karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
AA / Ali Ballı - Güncel