Bodrum açıklarında 31 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bodrum açıklarında 31 düzensiz göçmen yakalandı

AA - Ali Ballı - Güncel
 - Güncelleme:
Bodrum açıklarında 31 düzensiz göçmen yakalandı

Bodrum ilçesi açıklarında lastik botta 31 düzensiz göçmen yakalandı.

BODRUM, MUĞLA (AA) - Bodrum ilçesi açıklarında lastik botta 31 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından, Bodrum açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespiti üzerine bölgeye ekip sevk edildi.

Üzerinde 31 düzensiz göçmenin bulunan hareket halindeki lastik bot, sahil güvenlik ekiplerince durduruldu.

Lastik bottan alınarak karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

AA / Ali Ballı - Güncel

Sahil Güvenlik, Bodrum, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title