Bodrum açıklarında 30 düzensiz göçmen kurtarıldı
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 30 düzensiz göçmen kurtarıldı. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 2 can salında bulunan 10'u çocuk olan göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 30 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum açıklarında can sallarında düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.
Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 2 can salındaki 10'u çocuk 30 düzensiz göçmeni kurtardı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.