Bodrum'da 30 kaçak göçmen kurtarıldı - Haberler

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Bodrum'da 30 kaçak göçmen kurtarıldı

Demirören Haber Ajansı - Ali Ballı - Güncel
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Bodrum'da 30 kaçak göçmen kurtarıldı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesi açıklarında, Yunan unsurlarınca Türk karasularına itilen 30 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

BODRUM, MUĞLA (DHA) - MUĞLA'nın Bodrum ilçesi açıklarında, Yunan unsurlarınca Türk karasularına itilen 30 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, dün saat 23.30 sıralarında Bodrum açıklarında lastik bot içerisinde kaçak göçmenlerin olduğu bilgisini aldı. İhbar üzerine bölgeye ulaşan ekipler, Yunan unsurlarınca Türk karasularına itilen 24 kaçak göçmeni kurtardı.Ekipler, bugün ise saat 01.00'de yine Bodrum açıklarında lastik bot içerisinde kaçak göçmenlerin olduğu bilgisini aldı. Yunan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 6 kaçak göçmen de Sahil Güvenlik Botu tarafından kurtarıldı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.


Bodrum'da 30 kaçak göçmen kurtarıldı

Bodrum'da 30 kaçak göçmen kurtarıldı

Bodrum'da 30 kaçak göçmen kurtarıldı

Demirören Haber Ajansı / Ali Ballı - Güncel

Sahil Güvenlik, Bodrum, Yunan, Türk, Güncel, Haberler

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