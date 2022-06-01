Bodrum açıklarında 3 düzensiz göçmen kurtarıldı - Haberler

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Bodrum açıklarında 3 düzensiz göçmen kurtarıldı

AA - Ali Ballı - Güncel
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Bodrum açıklarında 3 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, denizde yorgun halde bulunan 3 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, denizde yorgun halde bulunan 3 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Bodrum açıklarında düzensiz göçmenlerin yardım talebinde bulunması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

Ekipler, deniz yüzeyinde bitkin ve yorgun vaziyette buldukları 3 yabancı uyrukluyu Sahil Güvenlik Botuna (TCSG-1) alarak karaya çıkardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

AA / Ali Ballı - Güncel

Sahil Güvenlik Bodrum Muğla Güncel Haberler

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