Bodrum açıklarında 29 düzensiz göçmen yakalandı
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında yapılan operasyonda 29 düzensiz göçmen ile bir göçmen kaçakçısı yakalandı. 27 düzensiz göçmen bir lastik botta, 2 kişi ise yüzerek Yunanistan'a geçmeye çalışırken tespit edildi.
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 29 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçede görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-1) tarafından düzensiz göçmenlerin tespit edilmesi üzerine bölgeye ekip sevk edildi.
Sahil Güvenlik ekipleri, durdurdukları lastik botta, aralarında çocukların da bulunduğu 27 düzensiz göçmeni yakaladı. Operasyonda 1 kişi göçmen kaçakçısı olduğu şüphesiyle gözaltına alındı.
Ekipler, yüzerek Yunanistan'a geçmeye çalışan 2 düzensiz göçmeni daha yakaladı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.