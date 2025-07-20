Bodrum Açıklarında 27 Düzensiz Göçmen ve 2 Kaçakçı Yakalandı

Bodrum Açıklarında 27 Düzensiz Göçmen ve 2 Kaçakçı Yakalandı
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Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik tarafından bir lastik botta 27 düzensiz göçmen yakalandı. Ayrıca, göçmen kaçakçısı olduğu iddia edilen 2 şüpheli de gözaltına alındı.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 27 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçısı olduğu iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesindeki açıklamaya göre, ilçe açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi alındı. Bunun üzerine bölgeye Sahil Güvenlik gemisi görevlendirildi.

Ekipler tarafından durdurulan hareketli fiber karinalı lastik botta 9'u çocuk 27 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçısı olduğu iddiasıyla 1 şüpheli yakandı.

İlçe açıklarında görevli Sahil Güvenlik botu tarafından tespit edilen hareketli fiber karinalı lastik botta da göçmen kaçakçısı 1 şüpheli daha gözaltına alındı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel
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