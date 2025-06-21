Bodrum Açıklarında 26 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Bodrum Açıklarında 26 Düzensiz Göçmen Yakalandı
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Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında denizde düzenlenen operasyonda 26 düzensiz göçmen yakalanırken, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 26 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçısı oldukları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında fiber karinalı lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botu sevk edildi.

Ekipler tarafından durdurulan botta 8'i çocuk 26 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmen kaçakçısı oldukları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA / Ali Ballı - Güncel
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