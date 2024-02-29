Bodrum açıklarında 26 düzensiz göçmen yakalandı
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında sahil güvenlik ekipleri tarafından lastik bot içerisinde yakalanan 26 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 26 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botu yönlendirildi.
Ekiplerce, hareket halindeyken durdurulan lastik bottaki 26 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.