Haberler

Bodrum Açıklarında 24 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında gerçekleştirilen operasyonda, 5'i çocuk olmak üzere 24 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı yakalandı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 24 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye ekip sevk edildi.

Ekipler, durdurdukları fiber karinalı lastik bottaki 5'i çocuk 24 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçısı olduğu belirtilen 2 kişiyi yakaladı.

Göçmen kaçakçısı olduğu iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA / Sabri Kesen - Güncel
Trump - Netanyahu görüşmesi öncesi Beyaz Saray'dan açıklama: Gazze ile ilgili anlaşmaya çok yakınız

"Gazze ile ilgili anlaşmaya çok yakınız"
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Xabi Alonso Arda'dan özür dilemiş! İşte nedeni

Xabi Alonso Arda'dan özür dilemiş! İşte nedeni
Görüntüye tepki yağıyor: Bir anne evladına böyle şaka yapar mı?

Görüntüye tepki yağıyor: Bir anne evladına böyle şaka yapar mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.