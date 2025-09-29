Bodrum Açıklarında 24 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 24 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye ekip sevk edildi.

Ekipler, durdurdukları fiber karinalı lastik bottaki 5'i çocuk 24 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçısı olduğu belirtilen 2 kişiyi yakaladı.

Göçmen kaçakçısı olduğu iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.